Tansiyon çok yüksek: Golan Tepelerinde alarm verildi
İsrail ile Suriye arasında geçtiğimiz gün başlayan gerilim artarak devam ediyor. Geçtiğimiz gece İsrail'in Suriye sınırındaki bazı hedeflere yaptığı hava saldırısı ve Suriye savunma sistemlerinin cevabı sonrası dün gece de tansiyon yine çok yükseldi. İsrail uçaklarının Suriye üzerindeki uçuşları sonrası Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerine roket saldırısı gerçekleşti. İsrail ordusu saldırıyı Suriye'deki İran güçlerinin yaptığını iddia ederken Suriye ordusu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada sınırdaki bölgelere Suriye'den 20 civarında füze atıldığını bildirdi. Ordu sözcüsü 'Demir Kubbe' hava savunma sisteminin füzeleri imha ettiğini belirtirken halka da sığınaklara yakın durmalarını bildirdi. Sirenlerin yükseldiği Golan Tepelerine İsrail Savunma Kuvvetleri araç, cephane ve asker sevketmeye başladı.
İsrail ordusu saldırıyı Suriye'de konuşlu olan İran milis güçlerinin yaptığını da iddia etti.
İsrail tarafından gelen bu idddialara karşılık, Suriye medyası da saldırıyı Suriye ordu güçlerinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Suriye medyasına göre, İsrail ordusunun 'hassas' noktalarına 68 füze fırlatıldı ve 7 'kritik' askeri bölge vuruldu.
Öte yandan Twitter'da yer alan ve Suriye - İsrail sınırı yakınında çekildiği iddia edilen teyitsiz videolardaki görüntülere göre de, iki ülke askeri güçleri karşılıklı top atışları yapıyor.
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