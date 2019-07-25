Son dakika... Gemi battı! 100'den fazla kayıp var
BM yetkilisi Libya açıklarında bir geminin battığını ve 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu bildiridi.
Uluslararası haber ajansı Reuters, Libya'da bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) yetkilisine dayandırdığı haberinde; Libya açıklarında bir geminin battığını ve 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu duyurdu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi, 140 kişinin kurtarıldığını söyledi.
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