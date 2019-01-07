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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
AA
07.01.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Son dakika... Gabon'da darbe girişimi

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Afrika ülkesi Gabon'da ulusal radyoyu ele geçiren bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.

Gabon basınındaki haberlere göre, Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki bazı askerler sabah 4:30'da ulusal radyoyu ele geçirerek bildiri okudu.

"Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan harekete ait bildiride, Fas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği belirtildi.

"Ulusal Restorasyon Konseyi" kuracaklarını duyuran darbeci askerler, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eski komutanı General Ntumpa Lebani ve Senato Başkanı'nın, sendikaların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, muhalefetteki gençlik hareketlerinin liderlerinin ve bazı diğer kişilerin ulusal meclise gitmesini istedi. Lebani, Bongo 2009'da göreve başladığında hapsedilmişti

"KÜÇÜK BİR GRUP"

Bildiri sonrası radyonun sinyali kesildi.Hükümete yakın kaynaklar ulusal televizyon yakınlarında da silah sesleri duyulduğunu, ancak darbeci askerlerin küçük bir grup olduğunu aktardı.

Görgü tanıkları ise askeri bir darbe yapıldığını, darbeyi düzenleyenlerin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği olduğunu söylüyorlar. Silah seslerinin hala Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında duyulduğunu belirten görgü tanıkları, başkentte genel olarak güvenliğin sakin olduğunu belirtiyorlar.

Türkiye'nin Gabon Büyükelçiliği personeline öğleye kadar sokağa çıkmama çağrısında bulunarak, Büyükelçilik olarak önlemlerini aldıklarını açıkladı.

GABON'DA ÇOK AZ SAYIDA TÜRK VATANDAŞI BULUNUYOR

Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.

Taburcu olduğu 6 Aralık tarihinden bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.

Videoda sağ elini oynatmadığı görülen Bongo, iyi yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

 Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.     

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