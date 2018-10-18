Son dakika.. Fransız bakan da gitmiyor
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan yatırım konferansına gitmeyeceğini açıkladı.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair şüphelerin güçlenmesinin ardından önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan yatırım konferansına gitmeyeceğini duyurdu.
Le Maire, Public Senat TV'ye yaptığı açıklamada "Hayır, önümüzdeki hafta Riyad'a gitmeyeceğim" dedi.
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