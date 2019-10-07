Son dakika... Fransa'dan skandal çağrı
Terör örgütü YPG/PKK'yı, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan Koalisyon'un bir parçası olarak gösteren Fransa, Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon'un çıkarlarına karşı olabilecek faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye DEAŞ karşıtı Koalisyon'un çıkarlarına ters düşecek herhangi bir faaliyette bulunmaması çağrısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusunda esir olarak tutulan ve aralarında yabancıların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyelerinin suçlarını işlediği ülkede yargılanması gerektiği ifadesi yer aldı.
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