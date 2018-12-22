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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
22.12.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Son dakika.. Fransa'daki eylemlerde bir kişi daha yaşamını yitirdi

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Son dakika.. Fransa'daki eylemlerde bir kişi daha yaşamını yitirdi

Fransa'da "Sarı Yelekliler" eylemleri sırasında yaşanan kazada bir kişi daha hayatını kaybetti. Sarı Yelekliler az katılımla da olsa bugün yeniden sokaklara çıktı.

Kaza, Fransa'nın Perpignan şehrinde A9 otobanın girişinde Sarı Yelekliler tarafından yapılan baraj eyleminin yakınında meydana geldi. Dün gece meydana gelen kazada 36 yaşındaki sarı yelekli bir protestocu park halindeki kamyona çarparak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili açıklama yapan Savcı Jean-Jacques Fagni, "Kamyon şoförü polis gelene kadar bekledi fakat baraj eylemi yapan Sarı Yelekliler kaçtı" ifadelerini kullandı.

AZ KATILIMLA PROTESTOLARA DEVAM

Öte yandan bazı sarı yelekli protestocular bugün de Paris'in simgesi olan Montmarte bölgesinde eylem yapmaya devam etti. Ancak katılımın oldukça az olması Sarı Yelekliler hareketinin giderek söndüğüne işaret olarak kaydedildi.

Bir aydır süren "Sarı Yelekliler" eylemleri sırasında 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

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