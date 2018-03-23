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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
23.03.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Son dakika! Fransa'da süpermarkette rehine krizi...

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Son dakika! Fransa'da süpermarkette rehine krizi...

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesine bağlı Trebes kasabasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişinin süpermarkette bir grup kişiyi rehin aldığı ifade ediliyor. AFP haber ajansı, saldırganın DEAŞ'e bağlılık yemini ettiğini yazdı. AFP olayda en az iki kişinin öldüğünü bildirdi.

Fransa'da ülkenin güneyindeki AuTrebes kasabasında, silahlı bir saldırgan bir süpermarketteki kişileri rehin aldı.  Fransa İçişleri Bakanlığı ise söz konusu süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini duyurdu.

AFP'ye konuşan, Trebes kasabasında yaşayan bir görgü tanığı bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Fransız l'Express gazetesinin haberinin ulaştığı kaynaklara göre Fransız polisi süpermarketin çevresini sardı. Aude valiliği Twitter'dan bölge halkına yanlış bilgi yaymama ve polisin işini kolaylaştırma çağrısı yaptı. 

Fransa Başbakanı Edouard Philippe olayın "çok ciddi" olduğunu duyurdu.

AFP: EN AZ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Trebes Belediye Başkanı BFM TV'ye yaptığı açıklamada rehin alma eyleminde 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Reuters'e konuşan polis kaynağı ise  markette 8 rehinenin olduğunu söyledi. AFP polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölen kişilerden birinin markette çalışan kasap olduğu iddia ediliyor.

Yerel polis şefi Jean-Valery Lettermann "Maalesef 1 kişinin öldüğünü tahmin ediyoruz. Ancak alana kontrol etmesi için doktor getiremiyoruz" dedi.

REHİNE KRİZİNDEN KISA SÜRE ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMA

Bu olaydan kısa süre önce ise Carcassonne bölgesinde bir adam polisi yaraladıktan sonra vurulmuştu. Carcassonne kasabası ise rehine krizinin yaşandığı Trebes arasında araba ile 15 dakikalık bir mesafe bulunuyor. 

Trebes ve Carcassonne kasabaları arasındaki iki olay arasında bağlantı olup olmadığı bilinmiyor. 

Son dakika Fransada süpermarkette rehine krizi...

Süpermarkette rehine krizinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olması durumunda, bu geçen sene Mayıs ayında göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzleşmesi gereken ilk terör vakası olacak. 

Son dakika Fransada süpermarkette rehine krizi...

Son dakika Fransada süpermarkette rehine krizi...

Fransa'da rehine kriziFransa'nın güneyinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişinin süpermarkette bir grup kişiyi rehin aldığı ifade ediliyor. AFP haber ajansı, saldırganın DEAŞ'e bağlılık yemini ettiğini yazdı.
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