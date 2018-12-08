Son dakika... Fransa'da gösteri öncesi gözaltılar başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Fransa'da gösteri öncesi gözaltılar başladı
GeriDünya Son dakika... Fransa'da gösteri öncesi gözaltılar başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
08.12.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Son dakika... Fransa'da gösteri öncesi gözaltılar başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Fransa'da gösteri öncesi gözaltılar başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 317 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 317 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Fransa'nın yanı sıra bugün Belçika ve Hollanda'da da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, "sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor.

Geçen haftaki şiddet olayların tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor.

Eylemciler, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin veriyor.

"Sarı yelekliler"in Paris'te düzenleyeceği gösterilerden önce 121 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü, 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin üst aramasında çekiç ve taş bulunduğu ifade edildi.

PARİS'TE HAYAT DURDU

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor.

Bu nedenle Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi.

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek.

Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı olacak.

Son dakika... Fransada gösteri öncesi gözaltılar başladı



SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (08.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fransa'da hayat durdu! Operasyonlar başladı

Son dakika... İtalya'da gece kulübünde izdiham: 6 ölü

Su içerken kaptı! Beynini yemeye başladı

Koltuğu ona devretti! İşte Mini Merkel