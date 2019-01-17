Son dakika... Fransa'da doğal gaz patlaması
Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Ünivesitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldi.
Patlamanın üniversitenin çatısında meydana geldiği bildirilidi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
Patlama sebebiyle 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Olayın olduğu bölge yoğun dumanla kaplandı.
Üniversitedeki yetkililer, olayın onarım çalışmaları sırasında kazayla medyana geldiğini ifade etti.
Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Geçtiğimiz hafta da Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan fırında şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Gaz kaçağından dolayı meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.
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