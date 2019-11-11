Son dakika... Fransa'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Fransa'nın Rochemaure kenti yakınlarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Fransa'da merkez üssü Rochemaure kentinin 4 km batısı olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 11:52'de meydana gelen deprem yerin 20 km altında oluştu.
Deprem Montpellier ve Privas kentlerinin yanı sıra Monako'da da hissedildiği bildirildi
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Felt #earthquake (#séisme) M5.0 strikes 97 km S of #Saint-Étienne (#France) 8 min ago. Please report to: https://t.co/JHMFeW1ICz pic.twitter.com/1RlUlsm2g4— EMSC (@LastQuake) November 11, 2019
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