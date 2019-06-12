Son dakika... Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian Türkiye'ye geliyor
Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, 13 Haziran 2019 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, resmi ziyaret kapsamında 13 Haziran Perşembe günü Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Le Drian'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağı belirtildi.
Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin ele alınacağı kaydedildi.
Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Sayın Jean-Yves Le Drian’ın Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/Hx8FQCoJTy— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 12, 2019
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