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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
04.08.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Son dakika... Franky Zapata uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçti

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Son dakika... Franky Zapata uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçti

Fransız mucit Franky Zapata, uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni bu kez başarıyla geçti.

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  • Franky Zapata Manş Denizini uçarak geçti
  • Franky Zapata Manş Denizini uçarak geçti
  • Franky Zapata Manş Denizini uçarak geçti
  • Franky Zapata Manş Denizini uçarak geçti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fransız mucit Franky Zapata , "Flyboard Air" adını verdiği kaykayıyla canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeye çalıştı.

Zapata bu seferki denemesinde başarılı bir şekilde Manş Denizi’ni geçerek bir ilke imza atmış oldu.

ÖNCEKİ DENEME BAŞARISIZ OLMUŞTU

Fransız mucit Franky Zapata'nın uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçme girişimi daha önce başarısızlıkla sonuçlandı. Eski jet ski şampiyonu olan Zapata, deneme sırasında denize düşmüştü.

Zapata'nın Manş Denizi ortasında bekletilen bir geminin üzerindeki platforma inerek yakıt alması planlanıyordu. Fakat mucit, bu sırada gemiye inmeyi başaramadı ve denize düşmüştü

FRANSIZ ORDUSU KAYKAYI DENEYECEK

Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, ordunun kaykayı, lojistik ya saldırı platformu olarak deneyeceğini açıklamıştı.

Zapata adlı şirketin CEO'su olan Franky Zapata, evinin garajında geliştirdiği kaykayla Aralık'ta ordudan 1,3 milyon euroluk sipariş almıştı.

"Flyboard Air", "Geleceğe Dönüş" filminde Michael J. Fox'un canlandırdığı Marty McFly'ın kullandığı kaykaya benzerliğe dikkat çekiyor.

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