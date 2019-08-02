Son dakika... Frankfurt'ta tren istasyonunda polis operasyonu
Almanya'da Frankfurt Merkez Tren İstasyonu, polis operasyonu sebebiyle kapatıldı. Banka soygunu sebebiyle düzenlenen operasyonun ardından tren istasyonunun tekrar hizmete açıldığı belirtildi.
Almanya'da Frankfurt Merkez Tren İstasyonu, polis operasyonu sebebiyle kapatıldı. Frankfurt polisinden yapılan açıklamada, Frankfurt Merkez Tren İstasyonu yakınlarına çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi ve vatandaşların bölgeden uzak durması tavsiyesinde bulunuldu.
Frankfurt polisi sözcüsü, tren istasyonu civarında gerçekleşen operasyonun banka soygunu girişimi sebebiyle düzenlendiğini ve 2 şüphelinin olay yerinde kaçtığını söyledi.
Tren istasyonu tekrar hizmet vermeye başladı.
Update #FrankfurtHbf— Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 2 Ağustos 2019
Züge des Fernverkehrs fahren den #Hauptbahnhof aufgrund eines Polizeieinsatzes aktuell nicht an. Es kommt zu Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen. Wir versuchen, Ersatzhalte in Frankfurt Süd einzurichten. Update folgt. https://t.co/4tBcJOx5yG
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