Son dakika: Flaş iddia... ABD Suriye'de kimyasal silah kanıtları buldu
Dünya nefesini tutmuş ABD ve Rusya arasındaki Suriye krizini takip ederken ABD medyasından önemli bir son dakika haberi geldi. MSNBC kanalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair ABD'nin elinde test sonuçları olduğunu iddia etti.
MSNBC'nin haberine göre, ABD'li yetkililer kan ve idrar örneklerinden yapılan testlerde kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlar buldu.
Habere göre, saldırıya uğrayan kişilerden alınan kan ve idrar örneklerinde klor ve sinir gazı varlığı yapılan testlerle teyit edildi.
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