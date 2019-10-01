Son dakika... Finlandiya'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Finlandiya polisi ülkenin Kuopio kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sebebiyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve on kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
Finlandiya'nın Kuopio kentindeki bir AVM'de silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sebebiyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Saldırının ardından bir kişi gözaltına alındı.
Saldırganın motivasyonu henüz bilinmiyor.
#Kuopio n Hermannin välikohtaus on tämän hetkisen tiedon mukaan tapahtunut rakennuksessa olevan Savon Ammattiopiston tiloissa. #poliisi #poliisiis— Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019
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