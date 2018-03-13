Son dakika... Filistin Başbakanı'nın konvoyu yakınlarında patlama
Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyu Gazze'ye girerken konvoya yakın bir noktada patlama oldu.
Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyu Gazze'ye girerken patlama oldu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'de Başbakan Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında önce patlama, ardından silah sesi duyuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Kısa bir ziyaret için bu sabah Gazze Şeridi'ne gelen Hamdallah'a, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec eşlik ediyor.
Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamdallah, Gazze Şeridi ziyareti sırasında meydana gelen patlamadan yara almadan kurtuldu. Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı kaynakları ise patlama sesinin konvoydaki bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu oluştuğunu öne sürdü.
'HAMAS SORUMLU'
Filistin Yönetimi, patlamadan Hamas'ı sorumlu tuttuğunu belirtti ancak saldırının faili olarak doğrudan Hamas'ı işaret etmekten kaçındı.
Bununla birlikte, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu vurgulandı. Hamas ise olayı "iğrenç bir suç" olarak nitelendirerek kınadı ve soruşturma başlattığını duyurdu.
Filistin Başbakanlık makamı, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bulunuyor ve Filistin Başbakanı Gazze Şeridi'ne İsrail topraklardan geçerek seyahat ediyor.
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