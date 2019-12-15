Son dakika... Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de merkez üssü Davao kentinin 56 km güneybatısı olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerel saatle 14:11'de meydana gelen deprem yerin 28 km altında oluştu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Prelim M6.8 Earthquake Mindanao, Philippines Dec-15 06:11 UTC, updates https://t.co/w5Lc6JooTp — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) December 15, 2019

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.