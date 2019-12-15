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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
15.12.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de merkez üssü Davao kentinin 56 km güneybatısı olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerel saatle 14:11'de meydana gelen deprem yerin 28 km altında oluştu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

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