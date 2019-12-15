Son dakika... Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de merkez üssü Davao kentinin 56 km güneybatısı olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Strong #earthquake (#lindol) shakes Mindanao, Philippines 9 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/wusgd0FatN— EMSC (@LastQuake) December 15, 2019
Yerel saatle 14:11'de meydana gelen deprem yerin 28 km altında oluştu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Prelim M6.8 Earthquake Mindanao, Philippines Dec-15 06:11 UTC, updates https://t.co/w5Lc6JooTp— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) December 15, 2019
Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.
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