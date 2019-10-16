Son dakika... Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Filipinler'de merkez üssü Bulatukan kentinin 7 km doğusu olan 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 19:37'de meydana gelen deprem yerin 40 km altında oluştu.
Depremin ardından Pasifik Tsunami Merkezi tsunami uyarısı yayınladı. Uyarı daha sonra geri çekildi.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Felt #earthquake (#lindol) M6.3 strikes 90 km SE of #Budta (#Philippines) 9 min ago. Please report to: https://t.co/DMsOpAATfo pic.twitter.com/ECgaS2UefL— EMSC (@LastQuake) October 16, 2019
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