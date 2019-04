Son dakika... Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyinde yerel saatle 13:37'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Batı Samar'da yer alan Tutubigan bölgesinin 13 km doğusu olan deprem yerin 70.2 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

BREAKING: After Luzon quake, Visayas is shaken by magnitude 6.2 tremor



Intensity 5 recorded in Tacloban City, Leyte and Catbalogan City, Samar https://t.co/sDo55hOx53 pic.twitter.com/tj94Ewranb