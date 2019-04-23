Son dakika... Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyinde yerel saatle 13:37'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Batı Samar'da yer alan Tutubigan bölgesinin 13 km doğusu olan deprem yerin 70.2 km altında oluştu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
BREAKING: After Luzon quake, Visayas is shaken by magnitude 6.2 tremor— CNN Philippines (@cnnphilippines) April 23, 2019
Intensity 5 recorded in Tacloban City, Leyte and Catbalogan City, Samar https://t.co/sDo55hOx53 pic.twitter.com/tj94Ewranb
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Filipinler dün 6.3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsılmış ve 11 kişi deprem sebebiyle hayatını kaybetmişti.
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