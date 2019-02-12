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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
AA
12.02.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ'cü Kemal Öksüz hakkında skandal karar!

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Son dakika... FETÖ'cü Kemal Öksüz hakkında skandal karar!

ABD Kongresine yalan beyanda bulunarak suç işleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kemal Öksüz, Washington'da çıktığı ceza duruşmasında 2 yıl denetimli serbestlik ve 20 bin dolar para cezası aldı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan ve geçen yıl ağustos ayında Ermenistan'da tutuklanan FETÖ'cü Öksüz, ceza duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Washington DC Bölge Mahkemesinde görülen ve Hakim Tanya Chutkan'ın yönettiği mahkemede iddia makamı, Öksüz'ün "ABD Kongre üyelerinin Azerbaycan'a 2013'te yaptıkları bir seyahat konusunda" Kongreye yalan söylediğini anlattı.

Savcı, Öksüz'ün o dönem başında olduğu Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin "kar amacı gütmeyen kuruluş" kategorisinde olmasına rağmen
"lobicilik" yaptığını ve bu durumun yasalara aykırı olduğunu belirtti.

Öksüz'ün avukatı ise müvekkilinin işlediği suçun farkında olduğunu, bundan pişmanlık duyduğunu ve mahkemeyle iş birliği yaptığını anlattı.

HAKİMİN KARARI SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU

İlgili mevzuat gereği 6 ile 12 ay arasında hapis cezası alabileceği kaydedilen Öksüz, Hakim Chutkan tarafından 2 yıl denetimli serbestlik ve 20 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Öksüz, 100 saat kamu hizmeti görevi de yapacak.

Duruşma boyunca savcılık makamına çeşitli sorular soran hakimin, savunma tarafına hiç soru sormaması dikkati çekti. Mahkemedeki açıklamalarında "demokrasiyi ve demokratik kurumları koruma görevinden" bahseden Hakim Chutkan'ın, Öksüz'ün Kongreye yalan söylemesi konusunda değerlendirme yapmaması soru işaretlerine neden oldu.

Ermenistan'da tutuklandıktan sonra ABD'ye iade edilen Öksüz, geçen yıl aralıkta hakim karşısındaki ilk ifadesinde kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etmiş ve ilk ifadesinin ardından 50 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

GEZİYLE İLGİLİ PARA KAYNAKLARINI SAKLADI

Adalet Bakanlığı, 2013'te bazı ABD Kongresi üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı bir gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden Öksüz'ü sorumlu tutmuştu.

Bakanlık, Ermenistan'dan ABD'ye iade edildikten sonra Öksüz'ün, Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığını ve Kongre Etik Komitesine konuya ilişkin yalan ifade verdiğini, ilk sorgusunda kabul ettiğini belirtmişti.

Ayrıca Bakanlık, gezi masraflarının Azerbaycan'ın resmi petrol şirketi SOCAR tarafından finanse edilmesine rağmen Öksüz'ün dış kaynaklardan herhangi bir para alınmadığına yönelik kasten yalan söylediğine dikkati çekmişti.

Teksas'taki FETÖ yapılanmasına ait Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin eski başkanı olan Öksüz, ABD tarafından yapılan suçlamalar ve iade talebi neticesinde Erivan'da 2018 Ağustosu'nda yakalanmıştı.

ÖKSÜZ HAKKINDA İDDİANAME

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde Öksüz hakkında yalan ifade vermek, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verilmişti.
Öksüz hakkında hazırlanan iddianamede, Öksüz'e maddi vakıaları tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama yöneltilmişti. Etik Komitesi, 2015'te geziye katılan 10 Kongre üyesi ve 30'dan fazla yardımcının, Kongre kurallarını "bilerek ihlal ettiğine" ilişkin kanıt bulunmadığına karar vermişti.

ABD'de kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Kongre üyelerine yönelik eğitim gezilerine sponsor olabiliyor ancak gezi masraflarının kaynağının doğru olarak belgelendirilmesi gerekiyor.

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü, Öksüz'ün ABD'nin yakalama emrine istinaden Ermenistan'da yakalandığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edildiği ve konunun takip edildiği açıklamasını yapmıştı.

ÖKSÜZ'ÜN 1,7 MİLYON DOLARLIK EVİ

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan FETÖ üyelerinin ülkedeki lüks yaşamları, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülenmişti.

Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı senatörlerle de yakın ilişkisi bulunana Öksüz de örgütün ülkede uzun süredir yaşayan isimleri arasında yer alıyordu. AA, Öksüz'ün Virginia eyaletinin Arlington kentinde piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil evinin görüntülerini paylaşmıştı.  

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (11.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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