Son dakika! FEMEN'in kurucusu kendini öldürdü
FEMEN'in kurucularından biri olan 31 yaşındaki Ukraynalı Oksana Shachko'nun Fransa'nın başkenti Paris'te intihar ettiği belirtildi.
Ukrayna’dan başlayarak eylemleriyle ünleri tüm dünyaya yayılan FEMEN kadın örgütü kurucularından Oksana Şaçko’nun Paris’te intihar ettiği bildirildi.
Genç kadının intihar ettiğini doğrulayan örgütün lideri konumundaki İnna Şevçenko, basına yaptığı kısa açıklamada “Sosyal ağlardan duyduklarınız doğru. Arkadaşımız Oksana gerçekten aramızdan ayrıldı” dedi.
2015 yılından bu yana Ukrayna’da yönetimle yaşadıkları sorunlar yüzünden Fransa’ya taşınan gurup Paris’te yaşıyor ve eylemlerini sürdürüyordu. Oksana Şaçko’nun Paris’teki evinde neden canına kıydığı hakkında herhangi bilgi ise paylaşılmadı.
FEMEN'İN KURUCULARINDAN SHACHKO KİMDİR?
Oksana Shachko, 31 Ocak 1987 tarihinde dünyaya geldi. Khmelnitski'de doğdu ancak Kiev'e taşındı. Aynı zamanda oyuncu olan Oksana Shachko, Nisan 2008'de Anna Hutsol ve Alexandra Shevchenko ile birlikte Femen’i kurdu.
DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI...
Oksana Shachko, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde birkaç kez intihara kalkışmıştı.
FEMEN NEDİR?
2008 yılında Ukrayna'da kurulan Femen, kendisini “teşhirci protesto grubu” olarak tanımlıyor. Kurucu Anna Hutsol, yurtdışında cinsel istismara uğrayan Ukraynalı kadınların üzücü hikayelerinden etkilenerek FEMEN’i kurduğunu söylemişti.
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