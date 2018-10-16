Son dakika: Fas'ta tren kazası
Fas'ın başkenti Rabat'ta tren kazası meydana geldi.
ONCF tarafından işletilen bir trenin Bouknadel yakınlarında kaza yaptığı açıklandı.
Kaza sonucu en az 5 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı rapor edildi.
Sale Belediye Başkan Yardımcısı Abdelatif Soudou, Facebook hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: "Sale'ye doğru yol alan tren Bouknadel'de raydan çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi. Ruhları şad olsun."
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