Son dakika... Fahrettin Altun'dan ABD halkına FETÖ uyarısı

Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Amerikan kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.



Tüm dünya için bir tehdit olan FETÖ'nün ABD'de Amerikan halkının vergilerinin aktarıldığı sözleşmeli (charter) okullar ve sistemi manipüle ettiği yasa dışı yöntemler aracılığıyla karanlık faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan İngilizce bir video da paylaşan Altun, mesajında, "Sevgili Amerikalılar, FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt, Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz. Dikkat edin, her yerdeler!" ifadelerini kullandı.

Dear Americans, you are very wrong if you believe Fetullah Gülen’s cult is only Turkey’s problem.



It is very much yours since his sinister cult embezzles American tax payers moneys. #BewaretheyareEverywhere pic.twitter.com/mBFEIHKx2r