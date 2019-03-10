Son dakika... Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü
Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan ET 302 uçuş kodlu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan altı dakika sonra Addis Ababa'nın 62 km güneydoğusunda henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.
Etiyopya Hava Yolları sözcüsü, Twitter hesabında, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının yerel saatle 08:44'te düştüğünü duyurdu.
BREAKING NEWS: Ethiopian Airlines passenger jet crashes on flight from #Addis_Ababa to #Nairobi. According to the Ethiopian Airlines 157 passengers were onboard the flight. Ethiopia’s prime minister sends condolences through his Twitter account. pic.twitter.com/Bmj3ua0pZg— Abdifitah Ibrahim (@Agayare) March 10, 2019
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabında ,"Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve halkı adına, Etiyopya Hava Yolları'na ait Nairobi seferini yapan Boeing 737 yolcu uçağında seyahat eden yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini sunar" mesajını paylaştı.
The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019
Etiyopyalı yetkililerden yapılan açıklamada arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ve kaza sebebiyle ölülerin olduğu belirtildi.
Uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan internet sitesi FlightRadar24, Etiyopya Hava Yolları uçağının kalkışın ardından kararsız dikey hızda hareket ettiği bilgisini paylaştı.
Düşen Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın Etiyopya Hava Yolları'na 4 ay önce teslim edildiği öne sürüldü.
Ethiopian Airlines flight #ET302 dropped from radar 6 minutes after departure from Addis Ababa— Alex Macheras (@AlexInAir) March 10, 2019
The jet is a brand new Boeing 737 MAX 8 - delivered to the airline just four months ago. pic.twitter.com/o01HDgEI16
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