Son dakika... Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü

Etiyopya Hava Yolları sözcüsü, Twitter hesabında, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının yerel saatle 08:44'te düştüğünü duyurdu.

BREAKING NEWS: Ethiopian Airlines passenger jet crashes on flight from #Addis_Ababa to #Nairobi . According to the Ethiopian Airlines 157 passengers were onboard the flight. Ethiopia’s prime minister sends condolences through his Twitter account. pic.twitter.com/Bmj3ua0pZg

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabında ,"Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve halkı adına, Etiyopya Hava Yolları'na ait Nairobi seferini yapan Boeing 737 yolcu uçağında seyahat eden yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini sunar" mesajını paylaştı.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.