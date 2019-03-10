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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AFP
10.03.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü

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Son dakika... Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü

Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan ET 302 uçuş kodlu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan altı dakika sonra Addis Ababa'nın 62 km güneydoğusunda henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

Etiyopya Hava Yolları sözcüsü, Twitter hesabında, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının yerel saatle 08:44'te düştüğünü duyurdu.


Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabında ,"Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve halkı adına, Etiyopya Hava Yolları'na ait Nairobi seferini yapan Boeing 737 yolcu uçağında seyahat eden yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini sunar" mesajını paylaştı.


Etiyopyalı yetkililerden yapılan açıklamada arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ve kaza sebebiyle ölülerin olduğu belirtildi.

Uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan internet sitesi FlightRadar24, Etiyopya Hava Yolları uçağının kalkışın ardından kararsız dikey hızda hareket ettiği bilgisini paylaştı.

Düşen Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın Etiyopya Hava Yolları'na 4 ay önce teslim edildiği öne sürüldü.


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