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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.08.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Son dakika... Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

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Son dakika... Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Beşşar Esad rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini hakimiyetine aldı.

İran destekli yabancı terörist grupların ve Rus özel kuvvetleri ile paralı askerlerinin karadan desteğini alan rejim, ilçeye girmek için operasyon başlatmıştı.     

Rejim güçleri, ilçeye batı yönünden girişte bulunan Fakir ve Nimr kontrol noktalarını ele geçirdikten sonra, dün öğle saatlerinde Hazzanat noktasını da almış ve ilçeyi her yönden çevrelemişti.     

Bu hamleyle ilçeyi kuzeydoğusundan da kuşatan rejim güçleri, ilçe merkezine girdi. Han Şeyhun'un yanı sıra, güneyindeki Morik ve Kefer Zita ilçeleri de rejimin muhasarasında kaldı.     

Rusya, Esad rejimi ve İran güçlerine, Han Şeyhun saldırıları sırasında yoğun hava desteği vermişti.     

İLÇEDEN 112 BİN KİŞİ KAÇMAK ZORUNDA KALDI     

İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesi, 4 Nisan 2017'de Esad rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.     

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.     

Ancak Han Şeyhun, Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.     

Rusya, İran destekli terörist gruplar ve Esad rejiminin saldırılarında Han Şeyhun'da yaşayan yaklaşık 112 bin sivil yerinden edildi.     

İlçe merkezinde şu an sivil bulunmuyor.     

Son dakika... Esad, Rusyanın desteğiyle Han Şeyhunu ele geçirdi

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