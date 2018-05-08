Son dakika... Ermenistan'da Paşinyan başbakan seçildi
Haftalardır süren protesto gösterilerinin ardından Ermenistan parlamentosu muhalif lider Paşinyan'ı başbakan seçti.
Ermenistan'daki sokak protestolarına öncülük eden Nikol Paşinyan'ın bugün parlamentoda yapılacak oylamada başbakanlığa seçildi.
Parlamentoda 1 Mayıs gerçekleşen ilk oylamada çoğunluk Paşinyan'a karşı oy kullanmıştı.
Muhalefet lideri Paşinyan, Ermenistan'daki yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik etmişti.
Protesto eylemleri Şerj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesine yol açmıştı.
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