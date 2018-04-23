Son dakika... Ermenistan'da askeri üniformalı protestocular meydana çıktı!
Reuters'ın haberine göre, başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı protestolara katılan askerler konusunda sert tedbirler alınacağını açıkladı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı.
SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan Savunma Bakanlığı, protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve bu askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Ermenistan'da binlerce gösterici Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesini 10 gündür başkent Erivan'da protesto ediyor.
Muhalifler anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.
17 Nisan'da kamu binalarının ablukaya alınması çağrısı yapan muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, "Barışçıl kadife devrim" ilan etmişti.
63 yaşındaki Sarkisyan, 2008 yılında Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemi tamamladıktan sonra istifa eden Sarkisyan, iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti.
Sarkisyan'ın adaylığı sırasında Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.
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