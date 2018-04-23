Son dakika! Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti
10 yıl süren Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından başbakanlığa geçen Ermenistan Başbakanı Sarkisyan, 10 gündür süren protestoların ardından istifa etti.
Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, ülkeyi saran halk protestolarının baskısıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Sarkisyan 10 yıl boyunca Cumhurbaşkanı olarak yönettiği Ermenistan’da yapılan anayasal değişikliği ile yine tüm yetkiler kendisinde olacak şekilde 17 Nisan’da parlamento tarafından iktidardaki Cumhuriyetçi ve Taşnak partisi oylarıyla Başbakanlık görevine getirilmişti.
İstifa kararı aldığını halka hitaben konuşmayla duyuran Serj Sarkisyan “Ermenistan’ın tüm vatandaşlarına sesleniyorum. Genç, yaşlı ve kadınlara hitap ediyorum. Günlerden beri “Sarkisyan git” diyenlere, Ermenistan şehir ve kasaba sokaklarında düzeni korumaya çalışan güvenlik güçlerine ve ordu mensuplarımıza sesleniyorum. Nikol Paşinyan haklıymış. Hatalı olan bendim. Gerçi içinde bulunduğumuz durumdan birkaç çıkış yolu vardı. Ancak ben bu yollara baş vurmayarak görevimden ayrıldığımı sizlere duyurmak istiyorum” dedi
ASKER PROTESTOLARA KATILDI
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı. Öte yandan dün gözaltına alınan muhalif lider Paşinyan polis tarafından serbest bırakıldı.
SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan Savunma Bakanlığı, protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve bu askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Ermenistan'da binlerce gösterici Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesini 10 gündür başkent Erivan'da protesto ediyor.
Muhalifler anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.
17 Nisan'da kamu binalarının ablukaya alınması çağrısı yapan muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, "Barışçıl kadife devrim" ilan etmişti.
63 yaşındaki Sarkisyan, 2008 yılında Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemi tamamladıktan sonra istifa eden Sarkisyan, iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti.
Sarkisyan'ın adaylığı sırasında Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.
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