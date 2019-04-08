Son dakika... Erdoğan ve Putin’den ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’da ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki Rus İş Dünyası Toplantısı'nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı önemli satır başları:
Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde etraflıca heyetler arası görüşmeleri ele aldık.
Sorunlarımızı tespit etmek ve bunlara çözümleri bulmak için ilgili tüm kurumlarımızla çalışmalarımız sürdürüyoruz.
Rusya’ya ihracatımız olması gerekenin çok altında seyrediyor. Amacımız 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yeni yollar bulmaktır.
Bütün bakanlarımıza öncelikli olarak verdiğim talimat Rusya’ya ticari ilişkilerde her türlü kolaylığın gösterilmesidir.
Rus makamlarından beklediğimiz ise başta ulaştırma ve vize olmak üzere benzer kolaylıklardır.
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