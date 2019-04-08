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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.04.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Son dakika.. Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

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  • Erdoğan ve Putin Kremlin Sarayında bir araya geldi
  • Erdoğan ve Putin Kremlin Sarayında bir araya geldi
  • Erdoğan ve Putin Kremlin Sarayında bir araya geldi
  • Erdoğan ve Putin Kremlin Sarayında bir araya geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile özellikle Suriye'de atılan ve atılacak adımların büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesi saat 14.05'te başladı.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nda siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda stratejik görüşmelerin olacağını söyledi.

Gerek ikili görüşmelerde gerek bölgesel sorunlar noktasında bugün yoğun bir görüşme trafiği olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 anlaşma imzalanacağını ve bu anlaşmalarla geleceğe yönelik adımlar atılacağını bildirdi.
Rusya ile ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artış olduğunu anımsatan Erdoğan, "Hedefimiz, daha önce belirlediğimiz 100 milyar dolarlık hedefe doğru yürümek. Doğal gaz akımı ile alakalı TürkAkım'da deniz kısmı bitmiş durumda. Aradaki adımlar da planlandığı gibi yürümekte. Hedefimiz aynı takvim içerisinde bitirmek." dedi.

Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinde, bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte atılan adımların çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır. Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bugünkü Üst Düzey İş Birliği Konseyi Sekizinci Toplantımızın bu bakımdan da büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Bakanlarımızın da birbirleriyle yapacağı görüşmeler önem ifade ediyor. Bunları da ayrıca değerlendirmek suretiyle Üst Düzey İş Birliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nı tamamlamış olacağız."

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasından satır başları;

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ikili ilişkilerin özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izlediklerini belirterek, "Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusu. İki ülke Dışişleri ve Savunma bakanlıkları arasında yoğun temaslar var. Askeri teknik iş birliğimiz de artarak devam ediyor.” dedi.

Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Moskova’da gerçekleştirecekleri ikili toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Moskova’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, “Bugün Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının 8’incisini düzenleyeceğiz. Sivil toplum kuruluşları ve iş çevreleriyle de görüşmek suretiyle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin durumunu değerlendireceğiz. Bu gece de Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı açılışını yapacağız.” dedi.

Putin, Türkiye ve Rusya arasında artan ticaret hacmine dikkati çekerek, “Türkiye ile ikili ilişkilerimizin özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı.” diye konuştu.

TürkAkım boru hattı projesinin deniz bölümünde inşaatın tamamlandığını anımsatan Putin, “Karadaki inşaat süreci de planlandığı gibi devam etmektedir. Projenin zamanında tamamlanacağını umut ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Putin, Türkiye ile uluslararası küresel konulara ilişkin yoğun çalışmalar yürütüldüğünün altını çizerek, “Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. İki ülke Dışişleri ve Savunma bakanlıkları arasında yoğun temaslar var. Askeri teknik iş birliğimiz de artarak devam ediyor.” diye konuştu.

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