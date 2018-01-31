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    Son dakika... Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'yle ilgili gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde, Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan sorunlara rağmen, neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekildi.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Soçide düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye ile ilgili son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede ikili ilişkilere de değinildi.

    İki lider, Ulusal Diyalog Kongresinde yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çektiği kaydedildi. Anayasa Komitesi kurulması hususunda atılan adımın en önemli sonuç olduğuna işaret eden iki lider, kaydedilen gelişmenin, Astana'nın yanı sıra Cenevre süreci ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladıkları belirtildi.

    Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'te yaşanan güvenlik sorunlarına değinen iki lider, Türkiye'nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında Putin'le bilgi paylaşımında da bulunduğu belirtildi.

    Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akım projelerine değindikleri görüşmede ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettikleri bildirildi

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Putin , Son dakika
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