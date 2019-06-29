Son dakika! Erdoğan - Trump görüşmesi başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı. İki lider şu mesajları verdi:
ABD Başkanı Trump:
Büyük oranda ticaretle ilgili görüşme yaptık. Bunu dörde katlamayı planlıyoruz. İlişkilerimizden çok memnunuz. Askeri ticarete de başlama kararı aldık. Sizinle birlikte olmak bir onurdur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
G-20 Zirvesi'nde bu şekilde bir araya gelişimizi anlamlı buluyorum. Savunma sanayiine dönük atacağımız adımlar var. Ama her şeyden önce stratejik ortaklığımız var. Bu ortaklığımız bir çok alanda dayanışmamızı teşvik ediyor.
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