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    Son dakika! Erdoğan ile Putin görüştü

    Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
    08.02.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı ikinci zirvenin İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Putin ile Erdoğan'ın Suriye ve İdlib konularında görüştüğü aktarıldı.

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin az önce telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran’ın ilkini Soçi’de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

    İki lider, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulundular. Doğu Guta’daki insani duruma değinen iki liderin, Suriye meselesinde işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit ettikleri öğrenildi.

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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