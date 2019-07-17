Son dakika… Erbil’de restorana silahlı saldırı! Bir Türk diplomat şehit oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika… Erbil’de restorana silahlı saldırı! Bir Türk diplomat şehit oldu
GeriDünya Son dakika… Erbil’de restorana silahlı saldırı! Bir Türk diplomat şehit oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - İHA
17.07.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Son dakika… Erbil’de restorana silahlı saldırı! Bir Türk diplomat şehit oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika… Erbil’de restorana silahlı saldırı! Bir Türk diplomat şehit oldu

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi. Saldırının gerçekleştiği restoran sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi. Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını belirtti...

9
  • Erbil’de restorana silahlı saldırı
  • Erbil’de restorana silahlı saldırı
  • Erbil’de restorana silahlı saldırı
  • Erbil’de restorana silahlı saldırı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı. Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.     

Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.     

Erbil’de restorana silahlı saldırı! Bir Türk diplomat şehit oldu
daha fazla video için

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.

Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.

Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz.


Son dakika… Erbil’de restorana silahlı saldırı Bir Türk diplomat şehit oldu

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.      

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. 

 

Ayrıntılar geliyor...

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Erbil’de restorana silahlı saldırı
Almanya'da yeni Savunma Bakanı mazbatasını aldı
Yunan Meclisinde yemin töreni
Breeze 2019 NATO tatbikatı Bulgaristan'da başladı