Son dakika… Erbil’de restorana silahlı saldırı! Bir Türk diplomat şehit oldu
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi. Saldırının gerçekleştiği restoran sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi. Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını belirtti...
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı. Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.
Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.
Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.
Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz.
Erbil’de Yaşanan Silahlı Saldırı Hk. https://t.co/XtTQzw0D2L— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) 17 Temmuz 2019
Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.
Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.
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