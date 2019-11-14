Son dakika! Endonezya'da 7,4 büyüklüğünde deprem... Tsunami uyarısı
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilere göre (USGS) Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) depremin büyüklüğünü 7,1 olarak açıkladı. Kurum, Merkez üssü eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Endonezya'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.
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