Son dakika... Endonezya'da 6 ve 6.2 büyüklüğünde depremler
Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6 ve 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Endonezya'da merkez üssü Tuban kentinin 99 kuzeyi olan 6.2 büyüklüğünde ve merkez üssü Tuban kentinin 83 km kuzeyi olan 6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 14:06'de meydana gelen 6.2'lik deprem yerin 626 km altında, 14:32'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ise yerin 613 km altında gerçekleşti.
Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremlerin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı bilinmiyor.
M6.0 #earthquake (#gempa) strikes 155 km NW of #Surabaya (#Indonesia) 29 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/SWZBZExzkO— EMSC (@LastQuake) 19 Eylül 2019
Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.2 in Java, Indonesia 42 min ago pic.twitter.com/kFqx1rLG8Z— EMSC (@LastQuake) 19 Eylül 2019
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