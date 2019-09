Son dakika... Endonezya'da 6 ve 6.2 büyüklüğünde depremler

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Endonezya'da merkez üssü Tuban kentinin 99 kuzeyi olan 6.2 büyüklüğünde ve merkez üssü Tuban kentinin 83 km kuzeyi olan 6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 14:06'de meydana gelen 6.2'lik deprem yerin 626 km altında, 14:32'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ise yerin 613 km altında gerçekleşti.

Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremlerin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı bilinmiyor.

M6.0 #earthquake ( #gempa ) strikes 155 km NW of #Surabaya ( #Indonesia ) 29 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/SWZBZExzkO

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.2 in Java, Indonesia 42 min ago pic.twitter.com/kFqx1rLG8Z