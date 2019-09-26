Son dakika... Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon’un 40 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.
Saumlaki bölgesinde de 22 Eylül’de 6,4 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Felt #earthquake M6.4 strikes 38 km NE of #Ambon (#Indonesia) 18 min ago. Please report to: https://t.co/uf7RQF1HKB pic.twitter.com/N4YYcfdhhx— EMSC (@LastQuake) September 26, 2019
Prelim M6.5 Earthquake Seram, Indonesia Sep-25 23:46 UTC, updates https://t.co/pXzGwmMKOx— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 26, 2019
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