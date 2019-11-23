Son dakika... Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Endonezya'da merkez üssü Manokwari kentinin 312 km kuzeybatısı olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 21:11'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Prelim M6.1 Earthquake Papua region, Indonesia Nov-23 12:11 UTC, updates https://t.co/3HXjrG69uE— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) November 23, 2019
#Earthquake M6.1 strikes 246 km SE of Tobi Village (#Palau) 7 min ago. More info: https://t.co/93McPUWFVR— AllQuakes - EMSC (@EMSC) November 23, 2019
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