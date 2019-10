Son dakika... Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto'ya bıçaklı saldırı

Metro TV kanalının haberine göre, Güvenlik Bakanı Wiranto, Banten eyaletine bağlı Sindanghayu köyünde üniversite binası açılışı için yaptığı ziyarette kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.



Paylaşılan görüntülerde, Wiranto'nun aracından indikten sonra yerel yetkililerle tokalaştığı sırada bıçaklı saldırıya uğradığı görülüyor.

It looks like Wiranto's aide/security guard managed to stop the perpetrators just before he reached Wiranto



The attack occurred when Wiranto just got out of the car to board a helicopter to Jakarta pic.twitter.com/GraG4jbAon