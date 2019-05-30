Son dakika... El Salvador'da şiddetli deprem
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)'nin verilerine göre, Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
USGS, depremin merkez üssünün El salvador'un La Libertad kentinin 40 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak Tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi.
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