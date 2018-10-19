Son dakika: El Cezire'den Kaşıkçı iddiası
El Cezire haber kanalı, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta nerede öldürüldüğünün tespit edildiğini duyurdu.
El Cezire'nin Türk yetkililere dayandırdığı haberinde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda tam olarak nerede öldürüldüğünün tespit edildiği duyuruldu.
Kanal, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında birkaç kişi tarafında saldırıyı uğradığını ve ardından öldürüldüğünü belirtti.
ÇAVUŞOĞLU: DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Ortada kaybolan bir şahıs var. Türkiye'de kaybolmuştur ama Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmuştur ve Kaşıkçı'nın akıbeti ne olmuştur, nasıl olmuştur, bunun sorumlusu kimdir... Elbette bu konuda elimizde bazı şu ana kadar yapılan araştırmalar, soruşturmalar neticesinde bilgiler, deliller vardır ama bunların hepsini tamamen net bir şekilde ortaya çıktıktan sonra tüm dünya kamuoyuyla paylaşacağız çünkü tüm dünya haklı olarak Kaşıkçı'ya ne oldu ve nasıl oldu bunu merak ediyor." dedi.
TRUMP: KESİNLİKLE ÖLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü’nde dün akşam saatlerinde gazetecilerin Kaşıkçı’nın öldürülüp öldürülmediğine yönelik sorusuna Trump, “Bana kesinlikle öyle geliyor (öldürüldü). Bu çok kötü bir şey” yanıtını verdi. Trump, Amerikan New York Times gazetesine ise “Çok büyük bir mucize olmadıkça, onun öldüğünü kabul ediyorum” açıklaması yaptı. Trump bu çıkarımını ise birçok ülkeden gelen istihbarat raporlarına dayandırdığını söyledi.
Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
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