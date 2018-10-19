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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
19.10.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Son dakika: El Cezire'den Kaşıkçı iddiası

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Son dakika: El Cezire'den Kaşıkçı iddiası

El Cezire haber kanalı, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta nerede öldürüldüğünün tespit edildiğini duyurdu.

El Cezire'nin Türk yetkililere dayandırdığı haberinde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda tam olarak nerede öldürüldüğünün tespit edildiği duyuruldu.

Kanal, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında birkaç kişi tarafında saldırıyı uğradığını ve ardından öldürüldüğünü belirtti. 

ÇAVUŞOĞLU: DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Ortada kaybolan bir şahıs var. Türkiye'de kaybolmuştur ama Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmuştur ve Kaşıkçı'nın akıbeti ne olmuştur, nasıl olmuştur, bunun sorumlusu kimdir... Elbette bu konuda elimizde bazı şu ana kadar yapılan araştırmalar, soruşturmalar neticesinde bilgiler, deliller vardır ama bunların hepsini tamamen net bir şekilde ortaya çıktıktan sonra tüm dünya kamuoyuyla paylaşacağız çünkü tüm dünya haklı olarak Kaşıkçı'ya ne oldu ve nasıl oldu bunu merak ediyor." dedi.

TRUMP: KESİNLİKLE ÖLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü’nde dün akşam saatlerinde gazetecilerin Kaşıkçı’nın öldürülüp öldürülmediğine yönelik sorusuna Trump, “Bana kesinlikle öyle geliyor (öldürüldü). Bu çok kötü bir şey” yanıtını verdi. Trump, Amerikan New York Times gazetesine ise “Çok büyük bir mucize olmadıkça, onun öldüğünü kabul ediyorum” açıklaması yaptı. Trump bu çıkarımını ise birçok ülkeden gelen istihbarat raporlarına dayandırdığını söyledi.

Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 

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