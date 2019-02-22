Son dakika... Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem oldu
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)'nin verilerine göre, Ekvador'un Ambato şehrinin 224 km güneydoğusunda 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Deprem, Peru ve Kolombiya gibi komşu ülkelerde de hissedildi.
Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle