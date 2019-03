Son dakika... Düşen Etiyopya uçağının karakutusu bulundu

Etiyopya devlet televizyonu EBC, Addis Ababa - Nairobi seferini yapan ve kalkıştan 6 dakika sonra düşen Etiyopya Hava Yolları'na ait ET 302 sefer kodlu Boeing 707-8 MAX tipi uçağın karakutusunun ve uçuş veri aygıtının bulunduğunu duyurdu. Bulunan karakutunun kokpitte ses kaydı yaptığı belirtildi.

Etiyopya Hava Yolları, devlet televizyonunu doğruladı.

NE OLMUŞTU?

10 Mart Pazar günü Etiyopya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirilmişti.

Etiyopya Hava Yolları'nın açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın, Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtilmişti.

Airlines in multiple countries have suspended the use of Boeing's new 737 MAX 8 aircraft over concerns about its safety, after an Ethiopian Airlines flight of the same model crashed on Sunday, killing all 157 on board https://t.co/KtUHJ4b7DS pic.twitter.com/U27dEgiSS7