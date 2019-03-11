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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
11.03.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Son dakika... Düşen Etiyopya uçağının karakutusu bulundu

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Son dakika... Düşen Etiyopya uçağının karakutusu bulundu

Etiyopya devlet televizyonu EBC , Addis Ababa - Nairobi seferini yapan ve kalkıştan 6 dakika sonra düşen Etiyopya Hava Yolları'na ait ET 302 sefer kodlu Boeing 707-8 MAX tipi uçağın karakutusunun ve uçuş veri aygıtının hasarsız olarak bulunduğunu duyurdu.

Etiyopya devlet televizyonu EBC, Addis Ababa - Nairobi seferini yapan ve kalkıştan 6 dakika sonra düşen Etiyopya Hava Yolları'na ait ET 302 sefer kodlu Boeing 707-8 MAX tipi uçağın karakutusunun ve uçuş veri aygıtının bulunduğunu duyurdu. Bulunan karakutunun kokpitte ses kaydı yaptığı belirtildi.

Etiyopya Hava Yolları, devlet televizyonunu doğruladı.

NE OLMUŞTU?

10 Mart Pazar günü Etiyopya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirilmişti.

Etiyopya Hava Yolları'nın açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın, Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtilmişti.


EBC: 33 MİLLİYETTEN YOLCU TAŞIYORDU

Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını ve 33 milliyetten yolcu bulunduğunu duyurdu. Havayollarının sözcüsü de kurbanlar arasında 32 Kenya ve 9 Etiyopya vatandaşının bulunduğunu söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.

Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Devlete ait Etiyopya Hava Yolları'nın, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

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Tüm dünya izliyor Uçaklar tek tek durduruluyor
Tüm dünya izliyor! Uçaklar tek tek durduruluyor
Etiyopya Hava Yolları'na ait yolcu uçağı düştü
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YOLCULARIN ÜLKELERİ

Yetkililer, uçakta ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de BM pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydetti.

Etiyopya Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya geri dönüş için izin istediğini, pilota dönüş izninin verildiğini söyledi.

Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu. Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Devlete ait Etiyopya Hava Yolları'nın, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Etiyopya Hava Yolları'nın, Boeing 737-8 MAX uçağını 15 Kasım 2018'de Boeing firmasından teslim aldığı da belirtildi.

TÜRKİYE'DEN ETİYOPYA'YA TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte bugün sabah saatlerinde düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz."

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