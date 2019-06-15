Son dakika... Dünyaca ünlü yönetmen Franco Zeffirelli vefat etti
Dünyaca ünlü yönetmen Franco Zeffirelli 96 yaşında hayatını kaybetti.
AP haber ajansından gelen son dakika bilgisine göre, İtalyan yönetmen, opera, film ve televizyon yapımcısı Gian Franco Corsi Zeffirelli 96 yaşında öldü.
Zeffirelli, The Champ, Tea With Mussolini, The Sparrow ve Romeo And Juliet (1968) gibi filmleriyle sinema dünyasına adını kazımış bir isim olarak biliniyordu.
Zeffirelli aynı zamanda İtalya'nın merkez sağ Forza Italia partisi için de çalışmalar yapmış eski bir senatör.
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