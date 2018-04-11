Son dakika! Dünya dehşet içinde! Trump: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya
Suriye'deki kimyasal saldırının ardından "büyük bir karar vereceğini" açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün attığı "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" şeklindeki tweet gerilimi iyice artırdı. Trump bu sert mesajından 40 dakika sonra bir tweet daha attı. İşte dünyayı geren gelişmeler....
Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde onlarca can aldığı bildirilen kimyasal saldırının ardından 48 saat içinde "büyük bir karar" alacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya "Füze atarsan engelleriz" yanıtını vermişti.
Trump bugün bu konuda attığı ilk tweet'te "Rusya Suriye'ye giden füzeleri vurup düşüreceğini söylemiş. Hazır ol Rusya, çünkü füzeler geliyor. Güzel, yeni ve akıllı füzeler. Gazla halkını öldürmekten zevk alan bir hayvanla (Beşar Esad) ortak olmamalısın" dedi.
40 DAKİKA SONRA İKİNCİ TWEET
Trump 40 dakika sonra bir tweet daha atıp, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun" ifadesini kullandı.
"HAYVANLA PARTNER OLMAMALISINIZ"
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Nisan 2018
"Rusya, Suriye'ye ateşelenen herhangi ve bütün füzeleri düşüreceği sözü verdi! Hazır ol Rusya, çünkü onlar geliyor olacak, güzel ve yeni ve 'akıllı'! Gazla öldüren ve bundan keyif alan bir hayvanla partner olmamalısınız"
"EĞER AMERİKALILAR ATEŞLERSE FÜZELER DÜŞÜRÜLECEK"
Bugün Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Suriye'ye ateş edilen herhangi bir ABD füzesinin vurulacağını açıklamıştı. Alexander Zasypkin, Hizbullah'a yakın El Manar televizyonuna yaptığı açıklamada "Eğer Amerikalılar bir füze ateşlerse füzeler düşürülecek" ifadelerini kullandı. İngiliz basınının haberine göre ise İki Rus milletvekili, Amerikan ordusunun Suriye'yi vurması halinde buna askeri bir karşılık verilmesi için Kremlin'e çağrı yapmıştı.
TRUMP ESAD'A YANIT SÖZÜ VERMİŞTİ
Rusya ve ABD, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engellediler.
ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söylemişti.
EsAd rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinDe 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü.
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş, ancak Rusya veto etmişti.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, "BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da EsAd rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.
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