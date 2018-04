Son dakika! Dünya dehşet içinde! Trump: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde onlarca can aldığı bildirilen kimyasal saldırının ardından 48 saat içinde "büyük bir karar" alacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya "Füze atarsan engelleriz" yanıtını vermişti.

Trump bugün bu konuda attığı ilk tweet'te "Rusya Suriye'ye giden füzeleri vurup düşüreceğini söylemiş. Hazır ol Rusya, çünkü füzeler geliyor. Güzel, yeni ve akıllı füzeler. Gazla halkını öldürmekten zevk alan bir hayvanla (Beşar Esad) ortak olmamalısın" dedi.

40 DAKİKA SONRA İKİNCİ TWEET

Trump 40 dakika sonra bir tweet daha atıp, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun" ifadesini kullandı.

"HAYVANLA PARTNER OLMAMALISINIZ"

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!