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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
21.04.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Son dakika.... Dışişleri'nden Sri Lanka'daki kanlı saldırılar hakkında açıklama

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Son dakika.... Dışişleri'nden Sri Lanka'daki kanlı saldırılar hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da gerçekleştirilen terör saldırılarını yazılı açıklama ile kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sri Lanka’da bu sabah bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir. Bu yönüyle, Yeni Zelanda’da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen son terör eyleminden bir farkı yoktur.

Otellerin hedef alınması ise, terörün ayrım gözetmeyen ve ülkenin turizmini baltalamayı hedefleyen çirkin yüzünü göstermektedir. Saldırılarda Türk vatandaşlarının zarar görüp görmediği ilgili makamlar ile eşgüdüm halinde araştırılmaktadır.

Bu hain saldırılar, aşırıcılığa ve terörizme karşı ortak mücadele gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Sözkonusu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost Sri Lanka Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye terörizmle mücadelede Sri Lanka halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde davranmayı sürdürecektir."

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