Son dakika.... Dışişleri'nden Sri Lanka'daki kanlı saldırılar hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da gerçekleştirilen terör saldırılarını yazılı açıklama ile kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sri Lanka’da bu sabah bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.
Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir. Bu yönüyle, Yeni Zelanda’da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen son terör eyleminden bir farkı yoktur.
Otellerin hedef alınması ise, terörün ayrım gözetmeyen ve ülkenin turizmini baltalamayı hedefleyen çirkin yüzünü göstermektedir. Saldırılarda Türk vatandaşlarının zarar görüp görmediği ilgili makamlar ile eşgüdüm halinde araştırılmaktadır.
Bu hain saldırılar, aşırıcılığa ve terörizme karşı ortak mücadele gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır.
Sözkonusu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost Sri Lanka Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Türkiye terörizmle mücadelede Sri Lanka halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde davranmayı sürdürecektir."
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