Son dakika! Dışişleri'nden flaş Patriot açıklaması...
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile Türkiye arasında Menbiç konusundaki görüşmeler için Dışişleri Müsteşarı'nın önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi. Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB zirvesinden, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarının devam ettiğini söyledi.
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