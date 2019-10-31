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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.10.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri'nden Fransa'ya sert tepki

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Son dakika... Dışişleri'nden Fransa'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararlar kınanarak, "Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın, uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığının gayet iyi anlaşıldığı" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransız Senatosunun ve Ulusal Meclisinin, Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Fransa'nın Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalıştığı ve uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Fransız Parlamentosu ve hükümetinin, bu adımlarıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, teröristlerin Elysee Sarayı'nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumunun, Türkiye için şaşırtıcı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin, terör örgütü DEAŞ'a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/YPG ile ortaklık kurulmaması yönünde müttefiklerine yaptığı müteaddit uyarılara karşın Fransa'nın, Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan bu terör örgütünü DEAŞ'la mücadele kisvesi altında desteklediğinin, PYD/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar ettiğinin altı çizildi.

Fransız Parlamentosu ve Hükümeti'nin gerçeklik algısını felç eden sözde "PYD/YPG romantizmi"nin, Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki bu terör örgütünün, Suriye'de tahakküm altında tuttuğu bölgelerde, başta Araplar ve Kürtler olmak üzere Türkmen ve Hıristiyanlar dahil tüm topluluklara uyguladığı zulme karşı Fransa'nın gözlerini kör ve kulaklarını sağır ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evvelce her vesileyle ifade edildiği üzere, Barış Pınarı Harekatı, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmüştür. Harekatın meşruiyeti, ABD ve Rusya ile yaptığımız son anlaşmalarla da tescil edilmiştir.

Bugüne kadar defaatle uluslararası kamuoyuna ve en üst düzeyde yabancı resmi muhataplarımıza yaptığımız açıklamalarla, parlamentodaki karar süreçlerinde parlamento üyeleri ve hükümet yetkilileri tarafından dile getirilen iddiaların tamamı evvelce tarafımızca yalanlanmış veya gerekli izahat getirilmiştir. Tarafımızdan yapılan tüm girişim ve açıklamalara rağmen Fransız Parlamentosunun gerçeklerle bağdaşmayan kararları kabul etmesi, ancak Türkiye'ye karşı ön yargılı ve sağduyudan yoksun tutumuyla ve Fransa'nın Suriye konusunda içinde bulunduğu çaresizlikle izah edilebilir."

"HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE'YE DERS VEREMEZ"

Açıklamada, hiçbir ülkenin DEAŞ ile mücadelede Türkiye'ye ders veremeyeceği vurgulanırken, "Suriye sahasındaki DEAŞ mensubu vatandaşlarının sorumluluğunu almakta dahi ikircikli hareket eden bir devletin, DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğüse mücadele etmiş, şehit vermiş ve sürekli operasyon düzenleyen Türkiye'ye ithamda bulunmaya hiçbir hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulma çabalarını sekteye uğratacağını iddia edenlerin aldığı bu kararların sonuncusunun, siyasi sürece yeni bir ivme getiren Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısını yaptığı tarihle aynı gün kabul edilmesinin ancak tarihi bir ironi olduğu belirtilen açıklamada, Fransız Parlamentosu ve hükümeti, terörle mücadelede teröristlerin değil, NATO ve Avrupalı müttefiki Türkiye'nin safını tutmaya ve Türkiye'yle dayanışma göstermeye bir kez daha davet edildi.

SEMBOLİK TASARIYA 121 EVET

Fransa Ulusal Meclisi, dün, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan sembolik karar tasarısını 121 "evet" oyuyla kabul etti.

Ulusal Meclis'te, Barış Pınarı Harekatı kınandı ve tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.

Tasarıda, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istenirken "Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riskini artırdığı iddia edildi.

 

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