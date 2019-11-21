Son dakika... Dışişleri'nden DEAŞ'lı teröristlerin iadesiyle ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'ya sınır dışı edilen terör örgütü DEAŞ'a mensup yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine ilişkin "Türkiye'nin çatışma bölgelerinde bulunmuş olan Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) sorununa dair tutumu nettir. YTS'ler bağlamında kaynak ülkelerin sorumluluklarını üstlenmelerini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'nin çatışma bölgelerinde bulunmuş olan Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) sorununa dair tutumu nettir. YTS'ler bağlamında kaynak ülkelerin sorumluluklarını üstlenmelerini bekliyoruz.
Kalıcı bir çözüm için bu şahısların vatandaşlıktan çıkarılmaları değil; aksine, ülkelerine geri alınmaları, orada yargılanmaları ve rehabilite edilmeleri lazımdır. Bu esasen terörizme karşı ortak mücadelenin bir gereğidir. Bu anlayışla hareket eden ülkemiz, uluslararası işbirliği ve eşgüdüme de büyük önem vermektedir.
Çatışma bölgelerinde bulunmuş olduğu anlaşılan yabancıların sınırdışı işlemlerinde ilgili ülkeyle eşgüdüm kurulmakta, seyahat planlaması hakkında ön bildirimde bulunulmaktadır.
Hollanda’ya 19 Kasım 2019 tarihinde sınırdışı edilmiş olan şahıslarla ilgili olarak da, bu şekilde hareket edilmiş, Hollanda makamlarıyla eşgüdüm yapılmıştır.
DEAŞ’la mücadelede zaafiyete uğrandığını iddia edenlerin, bu konuda sorumluluk almaktan kaçtıkları da açıkça görülmektedir.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Hollanda’ya Sınırdışı Edilen Yabancı Terörist Savaşçılar Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/7uLrtLkgxM— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 21, 2019
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