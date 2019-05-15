Son dakika... Dışişleri'nden Çin duyurusu
Dışişleri Bakanlığı, yarın Pekin'de Çinli yetkililerle siyasi istişareler yapılacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'nı açıklaması şu şekilde:
"Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti siyasi istişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Le Yucheng başkanlığındaki heyetler arasında 16 Mayıs 2019 tarihinde Pekin’de yapılacaktır.
İstişarelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır."
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